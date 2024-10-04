Згідно з оцінкою уряду США, право на статус за програмою TPS станом на серпень 2023 року мали понад 166 000 українців, пише "Голос Америки".

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Скільки триватиме дозвіл на перебування в США

Програма "Статус тимчасового захисту" дозволяє українцям, які проживали у США станом на 13 серпня 2023 року, залишатись в країні ще до 19 квітня 2025 року.

Що таке TPS Конгрес США заснував TPS у 1990 році. За цією програмою громадяни країн, які з різних причин вважаються небезпечними, можуть тимчасово жити та працювати в США, якщо вони відповідають певним вимогам, встановленим урядом.

Наразі у США є 1,2 мільйона людей, які проживають в країні зі статусом TPS. Це іммігранти з 16 країн: Україна, Афганістан, Камерун, Аль Сальвадор, Ефіопія, Гаїті, Гондурас, М'янма, Непал, Нікарагуа, Сомалі, Південний Судан, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Однак варто зазначити, що захист в рамках TPS мають лише ті, хто вже перебував у США на момент введення статусу.

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