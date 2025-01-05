А особливістю Лонг'їр є те, що там заборонено помирати. Цей закон діє десятиліттями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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У містечку Лонг'їр заборонено помирати

Популярний ютубер Саймон Вілсон відвідав мальовниче містечко Лонг'їр на арктичному узбережжі Норвегії і натрапив на цей особливий закон. Вілсон дізнався, що місцеві правила забороняють мешканцям помирати.

Щоб зрозуміти наслідки такого закону, він поспілкувався з місцевим, на ім'я Маркус. За його словами, на острові навіть відсутні будинки для людей похилого віку. Житель зазначив: "Тут немає будинку для людей похилого віку, і, звичайно, були випадки, коли люди тут помирали. Однак, загалом, якщо хтось занадто старий або не в змозі подбати про себе, йому не дозволяється перебувати на острові".

Місцева влада має реєстр того, хто скільки років, хто працює, а хто ні. Більшість місцевих починають залишати острів, коли їм виповнюється 70 років,

– каже Маркус.

В чому причина

Крістіан Меєр, дослідник Норвезького університету науки і технологій, пролив світло на наукове обґрунтування таких правових норм. Він пояснив, що постійно замерзла земля може перешкоджати розкладанню останків, що потенційно може призвести до їхньої появи на поверхні.

А ще більш критичним є те, що ця вічна мерзлота може зберігати збудників хвороб, від яких померла людина, створюючи ризик зараження для живого населення. Якщо здається, що ваш "термін придатності" закінчується, буде зроблено все можливе, щоб відправити вас на материк.

До слова, це не єдиний дивний нормативний акт, що діє в цій місцевості: з 2012 року інший закон зобов'язує людей, які виїжджають за межі села, мати при собі вогнепальну зброю. Все через потенційну загрозу з боку білих ведмедів.