Молодята можуть запросити гостей-незнайомців через новий додаток. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як гості можуть прийти на чуже весілля?

На початку 2025 року у Франції запустили додаток Invitin. Майбутнє подружжя обирає тих, кого вони готові прийняти, а гості купують квитки вартістю від 100 до 150 євро, з обов'язковим дотриманням дрес-коду та правил поведінки.

Загалом ідея цього стартапу полягає в тому, щоб платні гості допомогли парам оплатити частину весілля. При цьому вони отримують можливість погуляти та побачити різні традиції.

Розробниця стартапу Катя Лекарські розповіла, що наразі за участю платних гостей заплановано вже 6 весіль, переважно в районі Парижа.



У Франції можна легально побувати на чужому весіллі / Pexels

Перша пара молодят, яка організувала таке весілля – 48-річна акторка Дженніфер та її 50-річний чоловік Пауло стали першими, хто запросив платних гостей за допомогою застосунку Invitin.

Закохані познайомилися в застосунку для знайомств під час пандемії, у них вже є 18-місячний син. Наприкінці серпня вони одружаться у заміському маєтку біля Парижа.

На весіллі будуть присутні 80 дорослих і 15 дітей. Деякі друзі та родичі пари приїдуть із Британії, Німеччини та Португалії. Також там будуть п'ять незнайомців, які придбали квитки – вони будуть на святкуванні впродовж усього дня.

