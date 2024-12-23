Згідно з заявою, кордон або окремі прикордонні пости не можуть бути відкриті до тих пір, поки не буде досягнута угода з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Може зацікавити Як перетинати кордон з Польщею перед Різдвом – що можна і ні везти

Фінляндія заявила, що кордон з РФ залишиться закритим

Петтері Орпо заявляє, що на практиці це означатиме, що Росія більше не буде пропускати мігрантів до кордону без необхідних проїзних документів.

За наявною інформацією, Росія продовжить пропускати мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті,

– каже Орпо.

Орпо відповів на запитання журналістів з цього приводу 21 грудня вранці в Сааріселькя, в Лапландії. Вихідними він приймав саміт лідерів ЄС у Сааріселькя.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку.