Сіті-брейк – коротка мандрівка-пауза у нове місто, розповідає 24 Канал. Зазвичай така подорож триває 2 – 3 дні. Куди поїхати, щоб перезавантажитися, порадив Time Out.

Читайте також У Римі розпочався Ювілей 2025: чи варто туристам цього року планувати туди поїздку

14 найкращих міст Європи для сіті-брейку у 2025 році

Журнал Time Out оприлюднив свій рейтинг найкращих європейських міст для відпочинку у 2025 році. Примітно, що список уникає добре протоптаних столиць, таких як Рим і Париж, які борються з проблемами надмірного туризму. Натомість називає менш відомі, але не менш захопливі міста.

Роттердам, друге за величиною місто Нідерландів, було визнано провідним культурним напрямком. Роттердам, який часто називають "культурним серцем" країни, має намір залучити ще більше відвідувачів цього року завдяки урочистому відкриттю музею FENIX. Розташований в історичному портовому складі, музей стане першим у світі закладом, присвяченим дослідженню впливу міграції через призму мистецтва.

Крім того, у сонячні дні туристам пропонується прогулятися мальовничими каналами міста на борту HotTug, першого у світі човна-джакузі.



Роттердам визнали найкращим містом Європи для сіті-брейку у 2025 році / Фото Depositphotos

За ним розташувалися угорська столиця Будапешт, яка приваблює туристів цілий рік своїми знаменитими термальними басейнами, пропонуючи унікальний спосіб розслабитися незалежно від пори року.

Тим часом Корк, друге за величиною місто Ірландії, пропонує жваву атмосферу без переповненого натовпу, як у Дубліні, що робить його привабливим місцем для мандрівників, які шукають жвавого, але більш інтимного відпочинку.

14 найкращих напрямків Європи для міського відпочинку у 2025 році:

Роттердам, Нідерланди; Будапешт, Угорщина; Корк, Ірландія; Жирона, Іспанія; Гельсінкі, Фінляндія; Порту, Португалія; Тбілісі, Грузія; Мілан, Італія; Краків, Польща; Осло, Норвегія; Тулуза, Франція; Відень, Австрія; Бірмінгем, Велика Британія; Тирана, Албанія.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.