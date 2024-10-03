В історичному саду біля музею виявили тисячі щурів. Робітникам дали 72 години на те, щоб прибрати гризунів з однієї з найбільших туристичних визначних пам'яток регіону, пише Mirror.

Дивіться також На популярному курорті в Таїланді з'явилися отруйні морські істоти: куди не варто їхати

Тисячі щурів довкола музею викликають побоювання

Команда з 30 працівників служби боротьби зі шкідниками наразі намагається впоратися з проблемою, розміщуючи приманки з пестицидами біля нір гризунів та по території.

Кількість щурів оцінюється в тисячі. Навала становить ризик зараження для населення, тому цей захід був вкрай необхідний,

– сказав один із працівників Рамнівас Абдул Мазід.

За словами секретаря Управління розвитку Джайпура (JDA) Нішанта Джайна, зростання кількості щурів у районі, де розташований музей, викликає побоювання з приводу можливого поширення інфекцій або навіть епідемії.

Також місцева влада непокоїться, що щури можуть прогризти собі шлях до будівлі й завдати збитків цінним артефактам.

Зокрема серед експонатів музею є саркофаг єгипетської мумії Туту віком 2 346 років та гігантський перський килим XVII століття розміром 8,5 на 4 метри.

Музей Альберт-Холл з середини: дивіться відео

Зазначимо, що музей діє з 1887 року – його назвали на честь сина королеви Вікторії Альберта Едуарда, принца Уельського. Багато експонатів належать нащадкам королівських сімей Джайпура.