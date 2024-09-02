На жаль, вересень у Європі також буде аномально теплим. Очікують, що температура повітря буде на 5 – 8 градусів вище за середнє значення упродовж останніх 30 років.

Зверніть увагу Через спад народжуваності: одна країна пропонує 15 мільйонів доларів парам, які одружуються

Де буде найспекотніше

Метеорологи компанії Maxar Technologies прогнозують, що найспекотніше буде у таких країнах:

Німеччині;

Литві;

Латвії;

Естонії;

Україні.

Окрім того, аномальну вересневу спеку відчуватимуть на Балканах.



Вересень у Європі буде дуже спекотним / Unsplash

Також метеорологи попереджують: у вересні все не завершиться. Аномальна спека залишатиметься й упродовж жовтня. Вже прогнозують, що це допоможе відтермінувати початок опалювального сезону у багатьох європейських країнах.

На жаль, окрім приємних нюансів, є й дуже важкі та невтішні. Деякі європейські країни продовжать потерпати від посухи. Зокрема, мовиться про Іспанію та Балкани. Там вже ухвалили низку змін, аби хоч трішки покращити ситуацію. Зокрема, заборонили наповнювати басейни.

Туристів, які хочуть планувати мандрівки на цей період, закликають дослухатися до своїх потреб та проявів організму. Якщо аномальна спека погіршує самопочуття, найкраще залишитися вдома.