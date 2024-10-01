Це нововведення підтримали під час референдуму більш ніж половина мешканців Парижа. Нове правило почало діяти 1 жовтня, повідомляє Le Parisien.

Дивіться також У Парижі змінять систему оплати проїзду: що вигадали

Водії цих авто сплачуватимуть за паркування значно більше

У Парижі для гостей міста ввели потрійний тариф за паркування великих позашляховиків. Тож тепер туристам або доведеться сплачувати потрійний тариф за паркування такої машини.



Водії позашляховиків платитимуть у центрі Парижа потрійну оплату / Unsplash

Нові правила для паркування в Парижі

Відтепер водії машин з двигуном внутрішнього згоряння вагою понад 1,6 тонни платитимуть за годину на місцях паркування у центрі Парижа 18 євро. Також це стосується електромобілів та гібридів вагою понад 2 тонни.

Тобто лиш за 6 годин паркування такої автівки у центральних кварталах Парижа доведеться віддати 225 євро. Для порівняння – раніше ця сума становила 75 євро.

Варто зазначити, що в інших районах столиці година паркування для вищезгаданих авто вартуватиме менше – 12 євро.



Нові тарифи за паркування позашляховиків у Парижі, ліворуч – центр, праворуч – інші райони / Le Parisien

Зверніть увагу, що потрійний тариф поширюється лише на "гостей", які не мають постійних справ у Парижі. Для жителів або робітників столиці, а також для людей з інвалідністю діють окремі тарифи на паркування.

До слова, також у столиці Франції встановили нові швидкісні обмеження на кільцевій дорозі – до 50 кілометрів на годину. Комунальники вже почали встановлювати знаки.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.