Мовиться про пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй". 24 Канал з посиланням на Державну митну службу радить мандрівникам планувати свої подорожі відповідним чином і бути готовими до затримок.

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На кордоні з Румунією до кінця зими обмежать рух на одному КПП

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією, яка нещодавно стала повноцінним членом Шенгенської зони, до кінця лютого буде обмежено автомобільний рух через ремонтні роботи.

За інформацією румунської сторони, у зв'язку з продовженням ремонтних робіт на мосту у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі з 09:00 до 15:30 у період з 10 січня до 28 лютого,

– йдеться у повідомленні.

Водночас доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень. Митники закликають врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.