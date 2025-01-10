Заборонені речі можуть конфіскувати або ж накласти на вас штраф. Що заборонено провозити в Румунію, розповідає 24 Канал.
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Що заборонено ввозити в Румунію
- м'ясо та будь-які м'ясні вироби;
- консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);
- молоко і молочну продукцію;
- ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;
- диких тварин;
- незареєстровані корми, ветеринарні препарати;
- незадекларовану зброю і боєприпаси;
- предмети історичної цінності;
- порнографічні матеріали;
- екстремістські матеріали;
- товари піратського виробництва;
- токсичні та хімічні речовини;
- наркотичні та психотропні препарати.
Що стосується ліків, то препарати сильної дії повинні бути з рецептом і попередньо задекларовані. Інакше їх також заборонено провозити.
Скільки алкоголю та цигарок можна ввезти в Румунію
Через кордон у Румунію можна провезти 1 літр міцного алкоголю з понад 22% вмісту спирту. І до 2 літрів напоїв із вмістом спирту до 22%.
Також із з собою можна взяти 4 літри вина і до 16 літрів пива.
Вироби із вмістом тютюну:
- сигарети – 40 штук;
- сигари до 3 грамів поштучної ваги – 100 штук;
- сигари – 50 штук;
- курильний тютюн – 250 грамів.
Щодо тютюнових виробів, то можна ввезти лише один пункт із такого списку.