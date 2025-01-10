Заборонені речі можуть конфіскувати або ж накласти на вас штраф. Що заборонено провозити в Румунію, розповідає 24 Канал.

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Що заборонено ввозити в Румунію

м'ясо та будь-які м'ясні вироби;

консерви на м'ясній основі (домашні й магазинні);

молоко і молочну продукцію;

ґрунт, насіння, саджанці, хвойну кору або бамбук;

диких тварин;

незареєстровані корми, ветеринарні препарати;

незадекларовану зброю і боєприпаси;

предмети історичної цінності;

порнографічні матеріали;

екстремістські матеріали;

товари піратського виробництва;

токсичні та хімічні речовини;

наркотичні та психотропні препарати.

Що стосується ліків, то препарати сильної дії повинні бути з рецептом і попередньо задекларовані. Інакше їх також заборонено провозити.

Скільки алкоголю та цигарок можна ввезти в Румунію

Через кордон у Румунію можна провезти 1 літр міцного алкоголю з понад 22% вмісту спирту. І до 2 літрів напоїв із вмістом спирту до 22%.

Також із з собою можна взяти 4 літри вина і до 16 літрів пива.

Вироби із вмістом тютюну:

сигарети – 40 штук;

сигари до 3 грамів поштучної ваги – 100 штук;

сигари – 50 штук;

курильний тютюн – 250 грамів.

Щодо тютюнових виробів, то можна ввезти лише один пункт із такого списку.

