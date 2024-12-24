Звичайно, якщо не дотриматися цього правила, то судно не впаде. Однак це може перешкодити роботі екіпажу. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Express.

Дивіться також У Норвегії пасажирський Boeing ледь не впав у море під час посадки: моторошні кадри

Що буде, якщо не увімкнути "режим польоту"

Річ у тім, що якщо на борту одночасно бодай 3 – 4 телефони спробують під'єднатися до радіовежі для вхідного телефонного дзвінка, то телефони почнуть випромінювати радіохвилі.

А вони, своєю чергою, впливають на радіозв'язок екіпажу: у гарнітурі з'являється додатковий шум.



Увімкнувши "режим польоту", ви полегшуєте життя пілотам / Pexels

Пілот пригадав, як одного разу під час зльоту з Сан-Франциско він почав чути "дратівливе дзижчання" у навушниках через те, що один з пасажирів не перевів свій телефон у "режим польоту". Це заважало слухати вказівки від диспетчера.

Щойно ми почали отримувати вказівки, ми почули дуже дратівливе дзижчання в навушниках, і це було схоже на дзижчання комара. Не кінець світу, але безумовно дратує, коли намагаєшся слухати інструкції, а звук такий, ніби навколо тебе літає оса або щось на кшталт цього. Тож якщо вам коли-небудь було цікаво, чому вас змушують переводити свої телефони в "режим польоту", то ось чому,

– сказав пілот.

Водночас він зазначив, що це не порушує роботу бортових систем і літак не впаде.

Пілот наголосив, що прохання переведення телефонів "режим польоту" – не теорія змови, а соціальна реклама, яка полегшує життя пілотам.