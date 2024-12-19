Передусім перше, про що варто подбати – це робоча віза. Вона буває різних типів залежно від сфери, тож найкращий варіант спершу знайти роботу, а потім оформити візу на підставі запрошення від роботодавця. Про це пише 24 Канал.

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Які додаткові документи потрібні для роботи у США

Після відкриття робочої візи вам необхідно отримати дозвіл на роботу. Для цього потрібно подати форму № I-765 до Служби громадянства та імміграції США. Зазвичай дозвіл видають на 1 рік, після чого потрібно оформлювати новий.

Однак ще один важливий документ, без якого вас не візьмуть на роботу – номер соціального страхування (soushel security, SSN).

Номер соціального страхування SSN – це унікальний дев'ятизначний номер, який присвоюють громадянам та резидентам США. Він призначений для податкового обліку працівників та пенсійного обліку.

Зауважимо, що SSN часто вимагають не лише під час влаштування на роботу, а й у банках для відкриття рахунків, під час оренди житла, а також надання медичних послуг.

Ви можете зробити запит на виготовлення цього номера ще в Україні при подачі документів на іммігрантську візу в U.S. Department of State.

Однак якщо ви вже перебуваєте в США (на законних підставах), однак не маєте SSN, зверніться в місцеве управління Social Security.