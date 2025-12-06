У Словаччину, як і в будь-яку іншу країну ЄС, заборонено ввозити деякі продукти – зокрема м'ясні та молочні. А на інші ж є певні обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.
Що не можна везти до Словаччини?
Митні правила у Словаччині дуже схожі на правила в інших країнах ЄС. Зокрема, не можна везти м'ясні вироби, в тому числі й різні ковбаси та консервацію, а також молочні – сир, масло тощо. Існують обмеження на наступні продукти:
- печиво, шоколад, сухі сніданки, крупи та дитяче харчування – до 2 кілограмів на людину;
- риба – до 20 кілограмів;
- кава – до пів кілограма;
- чай – до 100 грамів;
- вино – до 4 літрів;
- пиво – до 16 літрів;
- міцні напої з понад 22% спирту – до 1 літра.
На парфуми й туалетну воду обмежень у кількості немає, але в межах фактурної вартості. Окрім того, загальна вартість ввезених товарів на одну особу не має перевищувати 300 євро, а ввезена кава не має вартувати більше, ніж 150 євро.
Також існує обмеження й на цигарки – можна ввозити до 40 цигарок, 20 сигарил, 10 сигар чи 50 грамів тютюну для куріння, або ж розумного поєднання цих продуктів.
Що ще потрібно знати туристам?
Також слід мати план дій на випадок, якщо ваш рейс раптом скасують. Зокрема у такому випадку можна розраховувати на відшкодування коштів, але лише якщо діяти згідно з певними правилами.