Станом на 17 вересня Європа продовжує боротися з наслідками стихії. Зокрема, одна з найгірших ситуацій на території Австрії. Добратися до Відня буде складно. Деталі повідомила Укрзалізниця.

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Як курсуватимуть потяги

Попри те, що Польща також потерпає від "Бориса", всі потяги у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні, Кишинева курсуватимуть за розкладом.

Тим часом рейс Відень – Київ – Відень курсуватиме як Будапешт – Київ – Будапешт. Окрім того, рейс Відень – Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсуватиме як Будапешт – Чоп – Будапешт.

На щастя, рейс Прага – Перемишль – Прага відновлюється. Він курсуватиме маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне й не заїжджатиме в Остраву. В об'їзд продовжить курсувати й рейс Прага – Чоп – Прага.

Туристів просять зважати на погодні умови, плануючи свої поїздки. Наразі краще утриматися від подорожі до країн Центральної Європи. На щастя, прогнозують, що вже упродовж декількох наступних днів ситуація врегулюється, а руйнівний "Борис" відступить.