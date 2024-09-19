Наразі на території Литви перебувають десятки тисяч українців. Понад 30 тисяч з них вже знайшли роботу. Загалом лише від початку 2024 року громадяни України сплатили до бюджету країни вже понад 65 мільйонів євро.

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Скільки українців заробляють у Литві

Українці успішно інтегруються у життя Литви. Зокрема, знаходять для себе вакансії мрії й відкривають власні бізнеси. До слова, найбільше українців знайшли роботу у таких містах:

Вільнюс – 10,5 тисячі;

Клайпеда – 4,8 тисячі;

Каунас – 4,2 тисячі;

Шяуляй – 2,3 тисячі.

Більшість наших громадян працюють у таких сферах:

транспорту та зберігання;

виробництва;

будівництва;

надання послуг з розміщення та харчування.

Окрім того, українці працюють лікарями, медсестрами, ветеринарами. Українці влаштувалися й спеціалістами з навчання, ІТ-фіхівцями.

Мінімальна зарплата, на яку можуть розраховувати українці, стартує від 700 – 900 євро. Максимальна – до 2 тисяч євро.

Варто зауважити, що Литва робить все можливе, аби українці комфортно почувалися на її території.