Пожежа на високовольтних лініях у районах Йоханнішталь та Кьонігсхайдевег відбулася у вівторок – і вже третій день поспіль тисячі берлінців залишаються без електропостачання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Berlin.

Чому у Берліні немає електрики?

Станом на 11 вересня все ще близько 13 тисяч людей залишаються без електроенергії. Відразу ж після пожежі на високовольтних лініях у кількох районах Берліна зникла електрика, зупинився громадський транспорт, не працювали світлофори та навіть виникли проблеми зі стільниковим зв'язком.

Наступного дня після пожежі, 10 вересня, вийшла з ладу тимчасова з'єднувальна лінія – і через це 20 тисяч берлінців знову залишилися без світла. Наразі відновити світло вдалося в деяких будинках, але ще 13 тисяч людей очікують на відновлення електрики. Прогнозують закінчити ремонт 11 вересня.

Наразі це відключення енергії є найдовшим у Берліні за щонайменше 25 років. Під час останнього великого відключення електрики в Кепеніку, що відбулося 2019 року, понад 30 тисяч будинків залишалися без світла близько 30 годин.

Наразі у Берліні все ще не працюють деякі трамвайні лінії, і натомість організували базове сполучення автобусами. Протягом середи довелося відбуксувати кілька трамваїв, що зламалися на ділянках без електрики.

Що відомо про підпал ЛЕП?

Відповідальність за підпал високовольтних ліній взяла на себе анархістська група. Там заявили, що це була атака на "військово-промисловий комплекс". Напад був спрямований проти технологічних компаній та дослідницьких інститутів, що розташовані в районі Алерсгоф.

