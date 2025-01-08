Отримати його мають й українці, адже наявність PESEL UKR дозволяє біженцям отримувати соціальні виплати, користуватися державними медичними послугами, офіційно працювати та навчатися. Тож, що таке PESEL та як його оформити, розповідає 24 Канал.

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PESEL: що це таке

У Польщі номер PESEL є важливим інструментом ідентифікації осіб у різних сферах життя. PESEL, що складається з 11 цифр, кодує важливі дані, включаючи рік народження та стать, а також інші параметри, необхідні для юридичної ідентифікації.

PESEL є обов'язковим для низки послуг і використовується в офіційних документах, як-от паспорти та ID-картки.

Як отримати PESEL в Польщі

Отримання номера PESEL в Польщі – це важливий крок для тих, хто проживає або працює в цій країні.

Основні кроки, які слід виконати для отримання PESEL:

Відвідати місцевий офіс реєстрації. Для отримання PESEL слід звернутися до місцевого офісу реєстрації населення. Важливо переконатися, що всі необхідні документи у вас з собою під час візиту.

Призначити зустріч. Деякі офіси можуть вимагати попередньої реєстрації або запису на прийом для відвідувачів. Пройти цю процедуру можна в зручний спосіб онлайн або телефоном.

Необхідні документи. Для отримання PESEL, можуть знадобитися такі документи, як паспорт, віза (якщо ви не є громадянином ЄС), документи, що підтверджують місце проживання та інші ідентифікаційні матеріали.

Заповнення анкети. Вам буде надана анкета, яку слід заповнити. Уважно перевірте всю інформацію, перш ніж подавати документи.

Очікування видачі номера. Після подання документів та анкети буде видано номер PESEL. Зазвичай це займає декілька тижнів.

PESEL UKR для українця у Польщі

Українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, рятуючись від війни, мають право на отримання номера PESEL і пов'язаного з ним статусу UKR. Він надає доступ до низки прав і пільг, спеціально розроблених для біженців у Польщі.

Відповідний документ видають в гмінах (gminy) за місцем проживання або в спеціально організованих місцях.

Для отримання PESEL UKR необхідно підготувати й взяти з собою такі документи:

Спеціальну заяву. Написати її можна від руки або заповнити в електронному вигляді, обов'язково роздрукувавши її після заповнення.

Документ, який посвідчує особу.

Фото розміром 35*45 міліметрів.

Згідно з нещодавніми змінами, українці, які прибувають до Польщі, мають 30-денний термін для отримання цього документу. Процес отримання є безплатним.