Отримати його мають й українці, адже наявність PESEL UKR дозволяє біженцям отримувати соціальні виплати, користуватися державними медичними послугами, офіційно працювати та навчатися. Тож, що таке PESEL та як його оформити, розповідає 24 Канал.
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PESEL: що це таке
У Польщі номер PESEL є важливим інструментом ідентифікації осіб у різних сферах життя. PESEL, що складається з 11 цифр, кодує важливі дані, включаючи рік народження та стать, а також інші параметри, необхідні для юридичної ідентифікації.
PESEL є обов'язковим для низки послуг і використовується в офіційних документах, як-от паспорти та ID-картки.
Як отримати PESEL в Польщі
Отримання номера PESEL в Польщі – це важливий крок для тих, хто проживає або працює в цій країні.
Основні кроки, які слід виконати для отримання PESEL:
- Відвідати місцевий офіс реєстрації. Для отримання PESEL слід звернутися до місцевого офісу реєстрації населення. Важливо переконатися, що всі необхідні документи у вас з собою під час візиту.
- Призначити зустріч. Деякі офіси можуть вимагати попередньої реєстрації або запису на прийом для відвідувачів. Пройти цю процедуру можна в зручний спосіб онлайн або телефоном.
- Необхідні документи. Для отримання PESEL, можуть знадобитися такі документи, як паспорт, віза (якщо ви не є громадянином ЄС), документи, що підтверджують місце проживання та інші ідентифікаційні матеріали.
- Заповнення анкети. Вам буде надана анкета, яку слід заповнити. Уважно перевірте всю інформацію, перш ніж подавати документи.
- Очікування видачі номера. Після подання документів та анкети буде видано номер PESEL. Зазвичай це займає декілька тижнів.
PESEL UKR для українця у Польщі
Українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, рятуючись від війни, мають право на отримання номера PESEL і пов'язаного з ним статусу UKR. Він надає доступ до низки прав і пільг, спеціально розроблених для біженців у Польщі.
Відповідний документ видають в гмінах (gminy) за місцем проживання або в спеціально організованих місцях.
Для отримання PESEL UKR необхідно підготувати й взяти з собою такі документи:
- Спеціальну заяву. Написати її можна від руки або заповнити в електронному вигляді, обов'язково роздрукувавши її після заповнення.
- Документ, який посвідчує особу.
- Фото розміром 35*45 міліметрів.
Згідно з нещодавніми змінами, українці, які прибувають до Польщі, мають 30-денний термін для отримання цього документу. Процес отримання є безплатним.