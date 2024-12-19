Про одні з найпопулярніших термальних курортів у сусідніх країнах розповідає 24 Канал.

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Угорщина

В Угорщині є багато термальних курортів. Однак одні з найвідоміших це:

Мішкольц-Тапольца – відомий курорт Угорщини через термальні купальні в печерах. Вважається, що ці води вони допомагають при болях у суглобах.

– відомий курорт Угорщини через термальні купальні в печерах. Вважається, що ці води вони допомагають при болях у суглобах. Хайдусобосло – там розміщений великий бальнеологічний курорт із термальними басейнами. Він особливий не лише через велику кількість термальних джерел, але і через особливості місцевого мікроклімату – там переважно дуже сонячно.

Румунія

У Румунії також є кілька термальних курортів недалеко, які ще й відносно недалеко від українського кордону:

Бейле Фелікс – один із найбільших термальних курортів у країні. Він розташований поблизу комуни Санмартін у повіті Біхор, Трансільванія. Там також багато джерел із сірчаними, кальцієвими, натроновими та гідрокарбонатними водами,

– один із найбільших термальних курортів у країні. Він розташований поблизу комуни Санмартін у повіті Біхор, Трансільванія. Там також багато джерел із сірчаними, кальцієвими, натроновими та гідрокарбонатними водами, Курорт Сатурн біля Чорного моря розташований у повіті Констанца. Він популярний завдяки термальним джерелам із цілющими властивостями.



Бейле Фелікс у пік сезону / Вікіпедія

Польща

У Польщі є доволі багато цікавих термальних курортів. Однак оскільки зараз сезон зимового відпочинку, то пропонуємо одразу ті, які недалеко від гірськолижного курорту Закопане: