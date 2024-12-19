Про одні з найпопулярніших термальних курортів у сусідніх країнах розповідає 24 Канал.
Дивіться також Назвали 15 місць світу, у які хочуть потрапити більшість туристів: про що мріють українці
Угорщина
В Угорщині є багато термальних курортів. Однак одні з найвідоміших це:
- Мішкольц-Тапольца – відомий курорт Угорщини через термальні купальні в печерах. Вважається, що ці води вони допомагають при болях у суглобах.
- Хайдусобосло – там розміщений великий бальнеологічний курорт із термальними басейнами. Він особливий не лише через велику кількість термальних джерел, але і через особливості місцевого мікроклімату – там переважно дуже сонячно.
Румунія
У Румунії також є кілька термальних курортів недалеко, які ще й відносно недалеко від українського кордону:
- Бейле Фелікс – один із найбільших термальних курортів у країні. Він розташований поблизу комуни Санмартін у повіті Біхор, Трансільванія. Там також багато джерел із сірчаними, кальцієвими, натроновими та гідрокарбонатними водами,
- Курорт Сатурн біля Чорного моря розташований у повіті Констанца. Він популярний завдяки термальним джерелам із цілющими властивостями.
Бейле Фелікс у пік сезону / Вікіпедія
Польща
У Польщі є доволі багато цікавих термальних курортів. Однак оскільки зараз сезон зимового відпочинку, то пропонуємо одразу ті, які недалеко від гірськолижного курорту Закопане:
- Хохловські терми – великий термальний курорт, розташований всього за 15 кілометрів від центру Закопане.
- Терми Шафляри – також популярне місце з термальними джерелами, розташоване всього за 20 кілометрів від Закопане.