Закордонний паспорт та ID-картку тепер виготовляють одночасно: у Львові зробили перші замовлення

В Україні 23 травня стартувала послуга одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки. Вже 24 травня таке замовлення виконали у Львівській області.

Новою послугою у Львівському міському управлінні встигли скористатися 9 людей. Ще одна жінка протестувала нововведення у Дрогобицькому відділі.

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Українці радіють і кажуть, що тепер можна значно зекономити час. Адже раніше потрібно було спершу отримати ID-картку, а тоді вже можна було оформляти закордонний паспорт. Весь процес тривав набагато довше. Тепер же – це можна зробити одночасно.

Підстави для одночасного виготовлення двох документів

Виготовлення ID-картки вперше в 14 років;

оформлення або обмін для особи, яку суд визнав недієздатною або ж з обмеженою дієздатністю;

оформлення або обмін особі, яка не може пересуватися самостійно через тривалий розлад здоров'я та потребує термінового лікування за кордоном. Цю інформацію має підтвердити медична довідка, яка оформлена в законному порядку;

виготовлення документів через їхню втрату або зміну персональних даних.

Скільки коштує така послуга

Виготовлення ID-картки та закордонного паспорта за 20 робочих днів коштує 1 105 гривень, а за 7 днів – 1 583 гривні.

До речі, якщо оформляти документи вперше у 14 років, то платити потрібно лише за закордонний паспорт.

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У Львівській міграційній службі зазначили, що така послуга стала можливою після того, як набрав чинності закон "Про реалізацію експериментального проєкту щодо одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон".

На період дії воєнного стану можливі затримки із оформлення паспортних документів.

У Львові почали одночасно виготовляти закордонний паспорт та ID-картку / Фото Міграційної служби у Львівській області

Зауважимо, на початку війни в Україні Державна міграційна служба припинила свою роботу. Її поновили 15 березня. Виготовити нові документи та вклеїти фотокартку у старі можна на тих територіях України, де не ведуться активні бойові дії.

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