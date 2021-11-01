Закрили український центр "Просвіта" у Росії: МЗС відреагувало
Джерело:МЗС України
У Росії ліквідували автономну некомерційну організацію "Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр "Просвіта". На рішення Артемівський міського суду Приморського краю відреагувало МЗС України.
Міністерство закордонних справ України назвало це рішенням істинним проявом "російської гостинності". Водночас МЗС висловило рішучий протест у зв'язку із триваючим наступом російської влади на права української меншини в Росії.
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Рішення про примусове припинення діяльності центру "Просвіта" та інших осередків української культури в Росії яскраво ілюструють справжню "російську гостинність" для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи набуття російського громадянства,
– зазначили у заяві МЗС.
Погіршення ситуації з правами людини в Росії
У заяві наголосили, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації зокрема.
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне товариство дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в Росії.
Також в МЗС закликали засудити й посилити політико-дипломатичний тиск на владу Росії, щоб припинити наступ на права української національної меншини в ній.
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В Росії закрили низку українських організацій
У пресслужбі Міністерства зазначили, що раніше в Росії закрили низку організацій, зокрема:
- Об'єднання українців Росії;
- Бібліотеку української літератури в Москві.
Українські дипломати зазначили, що впродовж 2011 – 2020 років в Росії також ліквідували Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, Омську регіональну ГО "Сибірський центр української культури "Сірий Клин".
Водночас у Росії Світовий конгрес українців визнали "небажаною організацією".