Закрили український центр "Просвіта" у Росії: МЗС відреагувало

У Росії ліквідували автономну некомерційну організацію "Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр "Просвіта". На рішення Артемівський міського суду Приморського краю відреагувало МЗС України.

Міністерство закордонних справ України назвало це рішенням істинним проявом "російської гостинності". Водночас МЗС висловило рішучий протест у зв'язку із триваючим наступом російської влади на права української меншини в Росії.

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Рішення про примусове припинення діяльності центру "Просвіта" та інших осередків української культури в Росії яскраво ілюструють справжню "російську гостинність" для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи набуття російського громадянства,

– зазначили у заяві МЗС.

Погіршення ситуації з правами людини в Росії

У заяві наголосили, що Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов'язання, Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації зокрема.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне товариство дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в Росії.

Також в МЗС закликали засудити й посилити політико-дипломатичний тиск на владу Росії, щоб припинити наступ на права української національної меншини в ній.

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В Росії закрили низку українських організацій

У пресслужбі Міністерства зазначили, що раніше в Росії закрили низку організацій, зокрема:

Об'єднання українців Росії;

Бібліотеку української літератури в Москві.

Українські дипломати зазначили, що впродовж 2011 – 2020 років в Росії також ліквідували Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, Омську регіональну ГО "Сибірський центр української культури "Сірий Клин".

Водночас у Росії Світовий конгрес українців визнали "небажаною організацією".