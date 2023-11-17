Морпіхи вперше підтвердили, що закріпились на лівобережжі Херсонщини
Морська піхота ЗСУ повідомила, що наші військові провели успішні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, їм навіть вдалося закріпитися на декількох плацдармах.
Відповідну інформацію військові повідомили вранці 17 листопада. Окрім того, речниця сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону також сказала про успіхи ЗСУ, пише 24 Канал.
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Що відомо про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини
У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку,
– заявила Морська піхота ЗСУ.
Військові розповіли, що у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вони закріпилися на декількох плацдармах. Це стало можливим, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців.
Ба більше, під час боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив:
- особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими,
- 24 танки,
- 89 артилерійських систем та мінометів,
- 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,
- 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,
- 9 РСЗВ,
- 14 плавзасобів,
- 15 одиниць спеціальної техніки,
- 4 командні пункти,
- 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.
"Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня", – заявили бійці.
Також морські піхотинці запевнили, що вони здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та знищують окупантів.
Втрати ворогів внаслідок дій ЗСУ на лівому березі Херсонщини
Речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що на лівому березі Херсонської області триває переважно контрбатарейна боротьба. Водночас військові просуваються і закріплюють успіхи.
Тобто просування з нашого боку все ж таки відбувається,
– заявила Гуменюк.
Останні новини про лівий берег Херсонської області
- 16 листопада видання The Guardian написало, що Збройні Сили України зуміли перекинути на лівий берег Дніпра три бригади, які росіяни не змогли вибити. Про це журналісти повідомили з посиланням на неназваних чиновників.
- У цей же день в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що вони мають право розголошувати дані про бойові успіхи ЗСУ тільки тоді, коли таке рішення ухвалює військове командування. Тоді писали, що про успіхи повідомлять тоді, коли операцію завершать чи реалізують в тому масштабі та обсязі, як планувалося.
- Своєю чергою в американському Інституті вивчення війни вночі ще наприкінці жовтня писали, що ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області. Тоді мовилось про просування до північно-східних Кринок (27 кілометрів на Схід від міста Херсона та 2 кілометри від річки Дніпро).
- ЗСУ цю інформацію не коментували. Вороги ж 15 листопада вперше визнали наявність українських підрозділів у селі Кринки на лівому березі Дніпра. Зокрема, так званий "глава" окупаційної адміністрації Сальдо заявив, що на всій ділянці лівого берега від залізничного мосту до Кринок перебуває приблизно півтори роти наших військових, переважно дрібними групами.