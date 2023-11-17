Морпіхи вперше підтвердили, що закріпились на лівобережжі Херсонщини

Морська піхота ЗСУ повідомила, що наші військові провели успішні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, їм навіть вдалося закріпитися на декількох плацдармах.

Відповідну інформацію військові повідомили вранці 17 листопада. Окрім того, речниця сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону також сказала про успіхи ЗСУ, пише 24 Канал.

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Що відомо про просування ЗСУ на лівому березі Херсонщини

У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку,

– заявила Морська піхота ЗСУ.

Військові розповіли, що у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вони закріпилися на декількох плацдармах. Це стало можливим, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців.

Ба більше, під час боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив:

особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими,

24 танки,

89 артилерійських систем та мінометів,

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки,

48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП,

9 РСЗВ,

14 плавзасобів,

15 одиниць спеціальної техніки,

4 командні пункти,

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

"Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня", – заявили бійці.

Також морські піхотинці запевнили, що вони здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та знищують окупантів.



Втрати ворогів внаслідок дій ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила, що на лівому березі Херсонської області триває переважно контрбатарейна боротьба. Водночас військові просуваються і закріплюють успіхи.

Тобто просування з нашого боку все ж таки відбувається,

– заявила Гуменюк.

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