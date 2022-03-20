Закрите небо, зброя і членство в ЄС: литовський політик розповів про захист України від Росії

Литва – країна, яка задовго до початку війни в Україні звикла до агресивних заяв Росії. Однак повномасштабне вторгнення до України змусило її активніше реагувати на загрози.

Як у Литві реагують на оголошену Росією війну та що можуть зробити, аби допомогти Україні зупинити агресивну Москву – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів литовський політик Лаурінас Кащюнас.

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Російські погрози країнам Балтії та членство в НАТО

Розмову із головою Комітету Сейму Литви з національної безпеки та оборони Лаурінасом Кащюнасом журналісти сайту 24 каналу записали буквально перед тим, як литовський Сейм одностайно підтримав резолюцію щодо забезпечення безпілотної зони над Україною.

Російські політики вже заявляють, що не потрібно зупинятися на вторгненні в Україну, потрібно розширювати агресію і на інші європейські країни, зокрема Литву. Як Литва реагує на такі заяви?

Знаєте, це вже не вперше. Навіть до війни в Україні росіяни завжди давали зрозуміти, що балтійські країни є їхньою ціллю. Ми до цього звикли.

З моєї точку зору, Литва сприймає це так. У нас є типово агресивний сусід. Росія не знає, де починаються і закінчуються її кордони. Це створює безпекову дилему для неї та змушує до жорстоких дій. Таких, як агресія проти України. Ми всі знаємо, поруч із ким ми живемо.

Лаурінас Кащюнас активно виступає за закриття неба над Україною / Фото з фейсбук-сторінки політика

Але у Литви ситуація дещо відрізняється від української, так?

Так, Литва є членом НАТО. У нас є 5 стаття, яка говорить, що тут один за всіх і всі за одного (за статтею 5 Північноатлантичного договору, у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу – 24 канал).

Це важливо. Це не лише стаття. Вона базується на військовому потенціалі різних країн. Ми б хотіли посилити архітектуру стримування та оборони у нашому регіоні. Ми починаємо це робити. У нас є постійна присутність США, є присутність підрозділів НАТО. Тому у нас інша ситуація.

Росія знає, що таке НАТО. Один поважний дипломат з Альянсу, сказав, що бачив чимало російських лідерів, але ніхто з них не хотів би випробувати 5 статтю.

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Спротив України та реакція Заходу

Тепер щодо України. Великі російські війська, які здатні воювати, уже в Україні. І ви прийняли бій, ви зупиняєте та нищите їх. Ви робите фантастичну роботу! Ніхто з аналітиків навіть не очікував, що ви будете настільки запекло чинити спротив та воювати.

Ми, литовці, звісно, знали, хто такі українці, але Західний світ не вірив нам. Ви вже завдали росіянам настільки масштабних збитків, що зараз вони навіть теоретично не можуть відкрити другий фронт. Особливо – проти країн НАТО.

На це у них просто не вистачить спроможності. Це було б можливим, якби вони захопили Україну за кілька днів, як планувалось раніше. Але вони, очевидно, неспроможні воювати на інших напрямках.

Тому так, ви воюєте не лише за вашу країну, ваші сім'ї, ваші домівки. Українці воюють і за нас також. Я це знаю і цим захоплюються. Ми всі це знаємо.

Тому я продовжую тиснути на наш уряд, щоб він продовжував більше робити для України. Більше зброї, ще більше зброї – це найменше, що ми можемо зробити для вас.

Чи змінює зараз війна в Україні безпековий контекст у Європі?

Звісно. Це – відкат у 20 століття. Концепт кінця історії, який сформував Френсіс Фукуяма, вже віджив своє. Думаю, Європа це розуміє. Тепер нам потрібно шукати нові інструменти спротиву агресорам, які намагаються окупувати твою країну. Звісно, це великий шок та грандіозні зміни.

Думаю, тепер уже закінчились всі ці Russia-verstehers. Ми вже маємо нищівні санкції проти Росії й надалі вони будуть лише посилюватись. Вони вражатимуть не лише тих людей, які приймають рішення у Росії. Вони вражатимуть сам розвиток Росії. Будуть великі виклики та зміни.

Для країн Балтії також дуже важливо, що тепер Білорусь втратила свою незалежність. Якщо Росія і надалі розгортатиме там свої війська та зробить їхню присутність там постійною, для нас це означатиме перетворення на Західний Берлін часів Холодної війни.

Кордон із Білоруссю перетворюється на кордон із Росією. Це означає, що ми будемо замкнуті цим сусідством. Відтак ми потребуємо більшої присутності військ НАТО, щоб стримувати їх. Тож білоруський фактор є дуже важливим для нас.

Про Білорусь та дії Лукашенка

Тобто, ви не сприймаєте Білорусь як окремий фактор ризику. Тепер ви сприймаєте її як частину Росії?

Так. Я вже озвучував нашим медіа: ми маємо припинити говорити про Білорусь, як про незалежну країну. Лукашенко продав її суверенність. Росія гарантувала йому виживання хоча б на кілька років. Натомість він віддав незалежність та дозволив використовувати свою територію російським військам.

Якби не білоруські об'єкти та ракети, Київ не опинився б сьогодні під таким тиском російських військ. Тому так, розмови про незалежну Білорусь завершились.

Лукашенко продав суверенність Білорусі, впевнений політик / Фото Getty Images

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Агресія Росії та можливий наступ на країни Балтії

Враховуючи, що про логічність рішень у керівництва Росії вже не йдеться, чи маєте ви план дій на випадок, якщо вони все ж зважаться відкрити другий фронт та розпочнуть агресію проти вашої країни?

Звичайно. Ми маємо засоби стримування та оборони, ми маємо національні війська, ми маємо присутність військ НАТО. Зараз у Литві вже базуються підрозділи американських військ. Ми проводимо навчання. Звісно, ми готуємось.

Розвідка НАТО є дуже потужною. Нагадаю, що вони ще кілька місяців тому попереджали про реальну загрозу того, що зараз відбувається. Мало хто у це вірив. Тому що думали, що у 21 сторіччі це не можливо. Але якщо Росія чи Білорусь робитимуть рухи у сторону початку агресії проти країн НАТО, проти країн Балтії – ми будемо про це знати.

Членство України в ЄС та військова допомога

Україна вдячна вашій країні за ту підтримку, яку ми зараз отримуємо. Але, на вашу думку, що ще Європа, зокрема Балтійські країни, можуть зробити, щоб допомогти Україні зупинити Росію?

Ми намагаємось робити все, що від нас залежить. Зараз ми намагаємось пришвидшити надання Україні статусу країни кандидата на вступ до ЄС. Це не зупинить війну, але це дасть мотивацію для українців та продемонструє, що ви є частиною Європи та її цивілізації. І надалі ви будете повноправним членом ЄС.

Литва підтримує членство України в ЄС / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Наступна річ, яку ми можемо зробити – зброя, зброя і ще раз зброя. Я повністю підтримую ідею закриття неба над Україною. Проблема в тому, що Литва, як країна, не має достатньо ресурсів, щоб зробити це. Для цього потрібні радари, літаки, ракети. Все необхідне устаткування мають більші країни НАТО.

Литва може багато говорити та кричати про необхідність закритого неба, але ми не можемо закрити його самостійно. Але ми намагаємось переконувати інших. Ви знаєте, що США вже направили в Україну ще одну партію озброєння, яке підтримає вас. Це хороші новини.

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Сподіваюсь, що це озброєння сприятиме тому, що з України щодня буде надходити дедалі більше хороших новин.