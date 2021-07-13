На закрите засідання "слуг" у Раду приїхали Зеленський і Єрмак

"Слуга народу" 13 липня провела закрите засідання фракції. Участь у зібранні взяли президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністра Денис Шмигаль і глава ОП Андрій Єрмак

Під час закритого засідання "слуги" можуть розглянути звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Раніше він написав заяву про відставку.

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Кандидатура глави МВС від Зеленського

Під час зібрання Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на крісло очільника МВС.

Найіморніше за нового міністра Рада голосувати 16 липня.

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