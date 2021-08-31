Закрите засідання у справі бабусі покаліченого хлопчика завершилося: жінку арештували

У Черкасах 31 серпня пройшло судове засідання у справі бабусі покаліченого 7-річного хлопчика. Жінка попросила, аби воно було закритим. Суд вирішив взяти підозрювану під варту.

У Черкасах завершилося судове засідання, на якому розглядали справу жінки, чий 7-річний внук раніше потрапив з численними травмами у лікарню.

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Жінку арештували

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці, тобто з 29 серпня по 29 жовтня.

Старший групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні Віталій Корновенко наголосив, що суд прийняв зважене рішення, оскільки жінка може переховуватися від слідства, що вже відбувалося раніше.

Бабуся хлопчика попросила про закрите засідання

Раніше бабуся хлопчика звернулася до Соснівського районного суду Черкас з клопотанням про розгляд матеріалів у закритому судовому засіданні.

З метою запобігання розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя, а також обставин, які принижують гідність особи,

– йшлося у поясненні.

Однак резолютивну частину рішення суду оголосили у відкритому засіданні. Прокуратура просила обрати підозрюваній запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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