"Не можна ображати Україну": в ОП сказали, чи реальна загроза закриття кордону з Польщею

Проблема із блокуванням кордону з Польщею поки не близька до розв'язання. Для того, аби якось врегулювати конфлікт, прем'єр-міністр Польщі запропонував тимчасово закрити кордон між країнами.

Україна розглядає інші дипломатичні варіанти. Зрештою, мітинги фермерів лише опосередковано стосуються нашої держави. Детально ситуацію із блокуванням кордону в інтерв'ю 24 Каналу проаналізував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Проблема не в Україні

Ситуація на кордоні з Польщею серйозно загострилась. Один з виходів, які розглядали у польському уряді для розв'язання ситуації, закриття кордонів з Україною.

Не будуть заблоковані кордони. Ми взагалі завжди близькі до виходу з різних глухих кутів. Не лише з тим, що стосується наших взаємин з Польщею, а взагалі з усім, що стосується війни. Ми завжди маємо позитивні перспективи. Треба просто дотискати, допрацьовувати, доводити до кінця переговорні процеси,

– наголосив Михайло Подоляк.

До того ж для військових постачань неможливо закрити кордони. За словами Подоляка, з Польщі надалі продовжуватимуть транзитувати все, що необхідно Україні для ведення війни.

"У мене тут сумнівів немає, і в них також. І ми це прекрасно розуміємо. Але про економічну складову. Якщо ми закриємо кордони, чи припинить це протести фермерів у Брюсселі, Парижі, Берліні, Варшаві тощо? Це ж нонсенс. Тому що там складніша ситуація, яка Україну стосується дуже опосередковано", – пояснив радник голови ОПУ.

І справді певні соціально-фермерські групи у Польщі, які частково конкурують з українською продукцією у невеликому обсязі, хочуть розв'язати свої локальні проблеми. Але протести фермерів відбуваються по всій Європі, і це питання конфліктності між цими соціальними групами і Брюсселем.

Вже не "мирний протест"

20 лютого 2024 року польські протестувальники перейшли до тотальної блокади кордону з Україною. Ситуація ставала дедалі критичнішою. Київ запропонував Варшаві зустрітися на кордоні, але представники польського уряду так і не з'явилися. Згодом польський прем'єр й узагалі заговорив про закриття кордону з нашою державою.

Протести фермерів у Європі тривають вже довгий час. Україна й взагалі не фігурувала у цій проблемі. Європейські фермери виступають проти "зеленої" політики ЄС — Європейської зеленої угоди. У ній, зокрема, передбачено податок на вуглець, заборону пестицидів, обмеження викидів азоту та використання води й землі. Це, на думку протестувальників, ускладнює ведення господарства.

Президент України якраз про це говорить: ми ж прекрасно розуміємо, що конфлікт не в економіці, а в ваших регуляторних стосунках з Брюсселем. Але ми готові до цього доєднатися. Чому? Тому що для нас важливо мати певні транзитивні можливості економічного плану,

– наголосив Подоляк.

Українське політичне керівництво неодноразово пояснювало, що для нас сьогодні будь-які правила, про які домовлено, – це додаткові доходи у межах війни та економіки воєнного часу. Саме тому Україна прагне знайти компроміс та домовитися.

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"Не можна ображати Україну, використовуючи для цього наше ж зерно. Російська пропаганда це використовує. Президент України абсолютно чітко говорить, що не треба робити цього, тому що це інформаційно деморалізує. І це не мирний протест", – підкреслив Подоляк.

Очевидно, що поляки мають право на протест. На цьому наголошував президент України. Але блокування кордону – це вже не про економіку Польщі. Кордон для України – це виживання, адже через нього проходять гуманітарні та військові вантажі. Частково це й економічний транзит і всі питання, які турбують сторони, мають проговорити. Однак кордони при цьому необхідно розблокувати.

"Чому ви боїтесь конкуренції? Ми розуміємо, що конкуренція – це завжди певні проблеми. Але не можна розв'язувати її проблеми виключно коштом однієї країни, яка ще й перебуває в стані війни. Так не працює", – пояснив Подоляк.

Україна демонструє зваженість

Варто зауважити, що у Польщі триває виборча кампанія, що, своєю чергою, теж впливає на ситуацію з кордоном.

Зараз це місцеві вибори, через парламентські вони заходять у місцеві і вони достатньо жорсткі. Але не коштом України, будь ласка. Якщо є претензії – зробімо тристоронню комісію,

– зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що президент України ініціював зустріч із польським урядом на кордоні. Однак зрештою туди прибули лише представники української сторони. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що зустріч урядів України і Польщі відбудеться 28 березня у Варшаві, а до цього часу обидві країни працюватимуть на технічному рівні.

Мені здається, що найбільш твереза позиція – це позиція України сьогодні. Так, ми розуміємо всі економічні та конкурентні складнощі, які виникають. Якраз Україна демонструє таку абсолютно зважену позицію щодо Польщі, до речі. Ми навіть попри всі ці неймовірні токсичні, публічні демонстрації, маю на увазі щодо нашої продукції чи зерна, емоційно поводимо себе вкрай коректно,

– зауважив радник Єрмака.

На думку Подоляка, це свідчить про зрілість і сталість української держави сьогодні.

Яке розв'язання проблеми

Назагал і далі треба демонструвати зібраність та ухвалювати необхідні рішення. Навіть попри те, що вони здаються неможливими сьогодні.

З Польщею домовимося, і домовимося з іншими нашими партнерами. Матимемо не лише заяву Макрона, а й відповідні логістики, набагато потужніші заяви в недалекому майбутньому. А крім заяв матимемо прагматичні рішення, абсолютно чітко профінансовані щодо військової, економічної підтримки чи фінансової для соціальних програм,

– зауважив Подоляк.

Єдиним виходом у ситуації з блокуванням кордону – просто продовжувати тиск, детально та зважено пояснюючи свої причини та мотиви.

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