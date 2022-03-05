Закриття неба над Україною: в аргументах НАТО є одна проблема

5 березня 2022 , 16:32
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Петро Олещук

Джерело:

фейсбук Петра Олещука

В аргументах НАТО "не можна закривати повітряний простір України, бо це означатиме війну з Росією" є одна вада. І проблема для самого НАТО.

Труднощі перекладу

Російські війська, за твердженням самого Мордору (неофіційна, але загальновживана назва Росії, походить від країни орків з романів Толкієна "Володар перснів – ред.), не ведуть в Україні війну.

Важливо Для Росії ця війна вже програна –  безглуздо вмирати за яхти та палаци Путіна

Вони займаються якоюсь "операцією". "Операцією", на яку їх ніхто не запрошував.

Ну, то що їм заважає висадити контингент у країні НАТО, і казати, що це –  спецоперація. От треба їм терміново звільнити їх від чогось. Будете їх знищувати, чи ні?

Можливо, варто раз і назавжди відбити тягу до "спецоперацій" на чужій території?

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:

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Автор: Петро Олещук