Чому НАТО не закриє небо над Україною: відповідь Німеччини

Німеччина виступає проти закриття неба над Україною, але засуджує російські атаки. Країна не змінила позицію і після трагедії 15 листопада у Польщі, коли від ракет загинули 2 людини.

Представник пресслужби федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер на брифінгу в Берліні 16 листопада заявив, що закривати небо над Україною ризиковано для НАТО.

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"Створення безпольотної зони створює ризик безпосереднього конфлікту між НАТО і Росією, а всі союзники поділяють думку, що не хочуть допустити подальшу ескалацію війни в Україні", – сказав Бюхнер.

Винна Росія

Речник федерального уряду зазначив, що Альянс залишається сміливим та рішучим і в цьому не потрібно сумніватися. НАТО, як наголосив Бюхнер, має головне завдання – захист усіх країн Альянсу.

Проте Бюхнер сказав про перегляд питання постачання Україні озброєнь і обладнання, яке необхідне для ремонту енергосистеми. За його словами, потреби України у військовій техніці постійно оцінюють та переглядають у НАТО.

Проводиться дуже інтенсивне розслідування цього інциденту, але вже зараз можна констатувати: якби не російська війни проти України та вчорашня масштабна ракетна атака по цивільних цілях по всій території України, цього інциденту не сталося б, – сказав Бюхнер.

Німеччина продовжить діалог з Кремлем

Речник закликав не робити висновків про падіння ракет у Польщі до оприлюднення офіційних висновків розслідування. Він наголосив – ситуація є надто серйозною. Бюхнер не розповів, чи представники Німеччини беруть участь у розслідуванні, однак запевнив, що активно співпрацюють розвідки всіх країн НАТО.

Журналісти запитали у Бюрхера, чи канцлер Олаф Шольц продовжуватиме діалог з Владіміром Путіним. Речник відповів ствердно.

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