Закрийте небо над Україною, це питання безпеки всього світу, – Шмигаль звернувся до МАГАТЕ
Україна просить МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму.
Про це повідомив прем'єр-міністр України під час брифінгу 3 березня, повідомляє 24 канал.
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Закрийте небо над Україною! Зараз це питання безпеки усього світу! Не лише України!
– наголосив Денис Шмигаль.
Що цьому передувало?
Російські бойовики захопили АЕС у Чорнобилі, що може мати важкі екологічні наслідки не лише для України, а й усього світу.
Макрофінансова допомога
Також Денис Шмигаль повідомив, що світ продовжує допомагати Україні фінансово. Зокрема, 3 березня підписали Меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 мільярда євро.
Найближчим часом буде підписано угоду про утворення мультидонорського валютного фонду, зокрема, і позики Світового банку в сумі 1,8 мільярда доларів США,
– повідомив Денис Шмигаль.
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