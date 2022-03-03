Закрийте небо над Україною, це питання безпеки всього світу, – Шмигаль звернувся до МАГАТЕ

Україна просить МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму.

Про це повідомив прем'єр-міністр України під час брифінгу 3 березня, повідомляє 24 канал.

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Закрийте небо над Україною! Зараз це питання безпеки усього світу! Не лише України!

– наголосив Денис Шмигаль.

Міжнародна агенція з атомної енергії, або МАГАТЕ є провідним світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології.

Що цьому передувало?

Російські бойовики захопили АЕС у Чорнобилі, що може мати важкі екологічні наслідки не лише для України, а й усього світу.

Макрофінансова допомога

Також Денис Шмигаль повідомив, що світ продовжує допомагати Україні фінансово. Зокрема, 3 березня підписали Меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 мільярда євро.

Найближчим часом буде підписано угоду про утворення мультидонорського валютного фонду, зокрема, і позики Світового банку в сумі 1,8 мільярда доларів США,

– повідомив Денис Шмигаль.



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