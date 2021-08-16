Закупив неякісні антиснайперські системи: експосадовцю Міноборони оголосили про підозру

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому директору департаменту Міністерства оборони. Він нібито закупив неякісну техніку на понад 8,7 мійльона гривень.

Антиснайперські системи були небезпечні для ЗСУ

Зловживаючи владою посадовець закупив так звані антиснайперські системи. Експертиза встановила, що прилади непридатні для використання у Збройних силах України.

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Системи містили демаскуючі елементи, що під час їхнього використання становило загрозу для життя військових.

Прилади до того ж не відповідають потребам закупівлі, через що державі завдали збитків на понад 8,7 мільйона гривень,

– наголосили у Державному бюро розслідувань.

Експосадовця підозрюють у:

перевищенні службовою особою влади за змовою групи осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Тепер підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.