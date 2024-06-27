Міноборони змінює керівництво тилового забезпечення ЗСУ

Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Також Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ. Цей орган перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.

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Міноборони запустило процес змін

У відомстві наголосили, що ці кроки є принциповою позицією команди Міноборони, а також частиною стратегії з підвищення прозорості та ефективності в системі матеріального забезпечення ЗСУ.

Деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни. Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів "Державного оператору тилу" якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами,

– пояснив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Однією з цілей реформи є спрощення доступу для нових виробників та постачальників до закупівель для потреб ЗСУ. Це має покращити конкуренцію і, відповідно, ціну та якість майна.

Міноборони також підкреслило прагнення до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових.

Журналісти опублікували розслідування щодо закупівлі Міноборони

Днями у ЗМІ опублікували розслідування, з якого стало відомо, що Міністерство оборони закупило фляги для військовослужбовців за ціною, яка щонайменше втричі вища ринкових цін. Так, на закупівлю 153 тисяч фляг витратили понад 54 мільйони гривень.

У ЗМІ зауважують, що звичайна пластикова літрова фляга коштувала 355 гривні, хоча їх можна придбати за 120 гривень, а аналоги можна знайти ще дешевші – по 72 гривні.