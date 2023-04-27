ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони, – "Наші гроші" порівняли цінники

Міноборони та ГУР окремо закуповують продукти для своїх військових частин. Виявилось, що Головне управління розвідки закуповує деякі продукти значно дешевше, ніж міністерство.

Від 24 квітня на "Прозорро" почалась публікація закупівельних цін військових частин. Журналісти звернули увагу на те, що ГУР "вдається знаходити" дешевші продукти, ніж Міноборони.

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Як відрізняються закупівлі ГУР та Міноборони

Військова частина А1225, яка є частиною забезпечення ГУР МО, оприлюднила звіти про закупівлі харчів, спорядження та автозапчастин за 2022 рік на 16 мільйонів гривень. Журналісти порівняли ці цифри зі звітом вже "виправлених" контрактів Міноборони. І все одно є суттєві відмінності.

До прикладу, ГУР закупило минтай по 69 гривень за кілограм, тоді як у Міністерства 120 гривень – це найменша ціна по всіх контрактах, зокрема для харчів військовим, які дислокуються у Києві.

Рис ГУР знайшло навіть дешевший від роздрібних цін магазинів – 26 грн за кілограм. Натомість Міноборони його закуповує від 59 гривень за ту ж кількість.

Також Міноборони найдешевшу моркву закуповує по 28 гривень, тоді як ГУР – по 12. Крім цього, журналісти заявили, що у їхньому розпорядженні є кілька контрактів Міністерства оборони на постачання харчів, укладених 9 серпня 2022 року і 26 вересня 2022 року. Там ціни закупівель також вищі, ніж у ГУР.



Порівняння цін закупівель ГУР та Міноборони / "Наші Гроші"

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