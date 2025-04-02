Яйця за 17 гривень: причетним до розкрадання коштів через закупівлі Міноборони оголосили підозри

НАБУ та САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ за час повномасштабного вторгнення. Фігурантам уже оголосили підозри.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національне антикорупційне бюро України. Злочин класифіковано за статтями Кримінального кодексу про розтрату, замах на розтрату та легалізацію.

Дивіться також Тетяна Крупа за крок від волі: як лікарка заробила мільярди на "інвалідності" прокурорів

Кому оголосили підозри

Викриття злочину відбулось за сприяння Державної аудиторської служби України. Слідство у справі наразі триває, НАБУ та САП вживають заходів щодо встановлення інших причетних осіб. Про підозру вже повідомили:

колишньому керівникові Департаменту Міністерства оборони України;

власниці пов’язаних компаній-постачальниць;

2 керівникам компаній-постачальниць;

фізичній особі.

Опісля внесення пропозицій щодо усунення причин та умов "продуктової оборудки" порядок закупівлі змінили та запровадили окремі пілотні проєкти.

Як була влаштована схема

За даними слідства, упродовж 2022 – 2023 років забезпечення армії відбувалось через закупівлю комплектів харчових продуктів. Це передбачало можливість замовляти їх за затвердженим каталогом із 409 найменувань. Лише 10% асортименту складали овочі, крупи, м'ясо, вода, натомість решта – спеції, желатин і ягоди, які замовлялись зрідка або ніколи.

Маніпулювати цінами постачальникам дозволяло те, що ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу, становлячи їхню середню вартість. На "ходові" продукти ціни завищували, а на маловживані або несезонні – занижували.

"Не помічав" цінових аномалій у каталозі під час підписання договорів посадовець Міноборони України.

Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки,

– зазначають у НАБУ.

Протягом серпня – грудня 2022 року 2 компанії-постачальниці однієї власниці незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 мільйони гривень. Частину коштів вивели як виплату дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Фігурантка могла використати їх для придбання, зокрема, готелів у Хорватії.

Після початку досудового розслідування в січні 2023 року та розголосу в ЗМІ співучасники зменшили ціни на 11 найбільш необхідних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Міноборони України планує замовити 120-мм мінометні міни у державних виробників, що вже неодноразово не виконували свої зобов'язання.