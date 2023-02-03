Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ

Компанія "Актив компані", яка постачає продукти для ЗСУ, відреагувала на обшуки та звинувачення від ДБР й СБУ. В компанії заперечують, що постачали продукти за завищеними цінами.

Компанія "Актив-компані" заявила, що правоохоронці блокують їхню роботу. Ба більше, там також заявили, що компанія не отримала на свої рахунки жодних коштів за контрактами 2023 року.

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Що заявила компанія про надання послуг харчування ЗСУ

У компанії заявили, що вони не постачали до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами. Окрім того, там також сказали, що:

з початку року компанія надала послуг Міноборони із забезпечення харчуванням ЗСУ на сотні мільйонів гривень, однак, жодних грошей на рахунки компанії за контрактами 2023 року не надійшло;

правоохоронці не дивились контракти на постачання харчування на 2023 рік.

Ба більше, у компанії переконують, що ДБР затримало одного з їхніх регіональних менеджерів через звинувачення у відвантаженні продуктів одній з військових частин "лише на папері".

"Актив-компані" спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника",

– кажуть в компанії.

Там також почали говорити, що слідчі дії одразу кількох правоохоронних органів заблокували їхню роботу, "що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам".

"У зв'язку з цим, "Актив-компані" просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії", – зазначили в "Актив-компані".

Також вони заявили, що:

затримання ексзаступника міноборони В'ячеслава Шаповалова та оголошення йому підозри не має до харчових закупівель Міноборони жодного стосунку;

їхня компанія ніколи не брала участі в корупційних схемах;

"сподіваються на неупередженість слідчих органів і на те, що політики перестануть підігравати сценаріям інформаційних війн, які зараз реалізовуються проти Міноборони".

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