Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ
Джерело:"Українські новини"
Компанія "Актив компані", яка постачає продукти для ЗСУ, відреагувала на обшуки та звинувачення від ДБР й СБУ. В компанії заперечують, що постачали продукти за завищеними цінами.
Компанія "Актив-компані" заявила, що правоохоронці блокують їхню роботу. Ба більше, там також заявили, що компанія не отримала на свої рахунки жодних коштів за контрактами 2023 року.
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Що заявила компанія про надання послуг харчування ЗСУ
У компанії заявили, що вони не постачали до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами. Окрім того, там також сказали, що:
- з початку року компанія надала послуг Міноборони із забезпечення харчуванням ЗСУ на сотні мільйонів гривень, однак, жодних грошей на рахунки компанії за контрактами 2023 року не надійшло;
- правоохоронці не дивились контракти на постачання харчування на 2023 рік.
Ба більше, у компанії переконують, що ДБР затримало одного з їхніх регіональних менеджерів через звинувачення у відвантаженні продуктів одній з військових частин "лише на папері".
"Актив-компані" спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника",
– кажуть в компанії.
Там також почали говорити, що слідчі дії одразу кількох правоохоронних органів заблокували їхню роботу, "що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам".
"У зв'язку з цим, "Актив-компані" просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії", – зазначили в "Актив-компані".
Також вони заявили, що:
- затримання ексзаступника міноборони В'ячеслава Шаповалова та оголошення йому підозри не має до харчових закупівель Міноборони жодного стосунку;
- їхня компанія ніколи не брала участі в корупційних схемах;
- "сподіваються на неупередженість слідчих органів і на те, що політики перестануть підігравати сценаріям інформаційних війн, які зараз реалізовуються проти Міноборони".
Що відомо про скандал з продуктами для Міноборони
- У січні 2023 року ЗМІ показали копію угоди, укладеної Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році для декількох військових частин. Її вартість сягає 13,16 мільярда гривень. Журналісти порівняли ціни в угоді з цінами на ті ж продукти в мережі магазинів "Сільпо" – вони виявились завищеними у 2 – 3 рази.
- Олексій Резніков пояснював, чому яйця коштували по 17 гривень. У Міноборони повідомили про службову перевірку, а також про підготовку матеріалів для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.
- НАБУ та САП відкрили кримінальну справу через скандальні закупівлі. Вже 24 січня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Саме він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.
- 3 лютого Офіс генпрокурора повідомив, що у розтраті 120 мільйонів гривень підозрюють двох керівників підприємств. Їм повідомили про підозру. Вони також перевіряють причетність посадовців Міноборони до протиправної діяльності.