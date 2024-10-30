Україна переплатила майже 600 мільйонів гривень на закупівлі дронів за завищеними цінами, – ЗМІ

У 2023 році Україна втратила близько 600 мільйонів гривень на закупівлі безпілотників EVO MAX 4T виробництва компанії Autel. Ці дрони закуповували для потреб ЗСУ в межах проєкту "Армія дронів".

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Громадського". Вони зокрема проаналізували діяльність компанії "Кріон-М", яка спеціалізується на торгівлі меблями, килимами, лампами тощо.

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Як Україна закуповувала дрони за завищеними цінами

У 2023 році компанія "Кріон-М" почала продавати дрони Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Прямого і прозорого тендера не було – тобто пропозиції надавали ті компанії, які запросили у самому Держспецзв'язку. Ці постачання відбувалися у межах спільного з Міністерством цифрової трансформації проєкту "Армія дронів",

– йдеться у розслідуванні.

З липня 2023 року "Кріон-М" продав державі майже 3900 безпілотників за приблизно півтора мільярда гривень. Зазначається, що початково один дрон, куплений у "Кріон-М", обходився Держспецзв'язку майже у 500 тисяч гривень, хоча ця ціна була вдвічі більшою за ринкову. До прикладу, Фонд Сергія Притули купував такі самі дрони по 212 тисяч за одиницю.

Що цікаво, українська компанія Flytechnology, яка напряму співпрацює з виробником Autel, восени 2023 року сама пропонувала Держспецзв'язку оптові партії дронів за 212,5 тисячі гривень за одиницю.

Виходить, що на контракті, підписаному у травні 2023 року між Держспецзв'язком та "Кріон-М", "наварили" близько 195 мільйонів гривень, а на контракті, підписаному в серпні 2023 року, ще близько 398 мільйонів,

– підрахували журналісти.

Зазначається, що на ці кошти можливо було б придбати ще 2600 дронів Autel з додатковою батареєю до кожного.

Тоді за закупівлі дронів політично відповідали Міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Михайло Федоров пояснив, що сам дізнався про завищені ціни у вересні 2023 року, потім Мінцифри почало моніторинг, і за його підсумками було звернення до НАБУ.

За словами Федорова, після історії з дронами Autel у Мінцифри зробили висновки. Там розраховують, що система має працювати інакше, оскільки у Держспецзв'язку з'явився новий керівник.

Наразі відомо, що НАБУ все ж відкрило кримінальне провадження за фактом завищення цін на дрони, але жодної підозри досі не висунуто.