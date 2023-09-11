Закупка овочерізок по завищеній вартості: підозрюваній посадовиці обрали запобіжний захід

Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА відсторонили від посади. Окрім цього, суд обрав їй запобіжний захід.

Згідно з даними ЗМІ, мовиться про начальницю відділу Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації в Києві Ольгу Дроздову.

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У чому підозрюють посадовицю

Начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА підозрюють у розтраті бюджетних коштів при закупівлі овочерізок для закладів громадського харчування в укриттях. Договори про закупівлю вона укладала без використання ProZorro.

Як виявилося, вона закупила овочерізки для громадських їдалень за завищеною ціною. Загалом сума збитків становить близько 460 тисяч гривень.

Який запобіжний захід обрали Дроздовій

11 вересня 2023 року Голосіївський районний суд Києва розглянув клопотання прокурорів Київської міської прокуратури про обрання запобіжного заходу підозрюваній та відсторонення її від посади.

Суд задовольнив обидва клопотання. Підозрюваній посадовиці обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці. Крім цього, її відсторонили на посади на такий саме строк.



При цьому на неї поклали ряд процесуальних обов'язків, а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками фірми-постачальника;

здати на зберігання документи, що дають право виїзду за кордон.

Наразі триває досудове розслідування. Дії посадовиці кваліфікували за частиною 4 статті 191 КК України.