Росія має можливості закуповувати озброєння приховано, – Юрій Ігнат
Тегеран поки вагається, чи передавати нову зброю росіянам. Влада боїться наслідків для Ірану, які це може спровокувати.
Водночас, цілком можливо, що Росія закуповує озброєння не тільки у цієї країни. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в прямому ефірі телеканалу "Рада".
Читайте також Було 13 літаків, – у ЗСУ припустили, чому Росія випустила лише 69 ракет
Росія може використовувати контрабандистські схеми для закупівлі озброєння
Юрій Ігнат припустив, що Росія може закуповувати озброєння не лише в Ірану. У країни-агресорки є можливості робити це приховано через контрабандистські схеми.
Весь світ повинен впливати на ці процеси і якомога більше розширювати спектр санкцій на інші країни для того, щоб позбавити Росію можливості збільшувати свій потенціал знарядь вбивств,
– додав речник.
Крім того, росіяни мають великий арсенал радянського озброєння. Весь цей брухт вони потрохи направляють на передову.
Поки Росія не може покращувати своє становище у війні, використовуючи високоточну та ефективну зброю. На відміну від України, яка отримує колосальну допомогу від союзників.
Зверніть увагу Росіяни використовують русло Дніпра, щоб подолати українську ППО, – Ігнат про хитрощі ворога
Уночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе: що про це відомо
- Після масованої ракетної атаки 29 грудня росіяни продовжили тероризувати Україну в ніч на 30 грудня. Вони випустили по країні 16 дронів-камікадзе з південно-східного та північного напрямків.
- На щастя, вправні воїни ЗСУ змогли знешкодити всі безпілотники. Зокрема на Київщині ліквідували 7 дронів Shahed.
- 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом, повідомив мер міста Віталій Кличко. Уламки безпілотників упали на адмінбудівлю у Голосіївському районі Києві, в ОП показали наслідки.