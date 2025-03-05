Ситуація безвихідна: чи здатна Європа повністю відмовитись від російського газу

У Європі триває політика, яка спрямована на прагнення позбутися енергетичної залежності від Росії. Європейські лідери шукають заміну російському газу, проте їх можуть спіткати деякі труднощі.

Дослідниця з енергетики в аналітичному центрі SETA Бусра Зейнеп Оздемір розповіла 24 Каналу, що перед повномасштабним вторгненням в Україну постачання російського газу до Європейського Союзу становило величезну суму. У 2021 році країна-агресорка продавала ЄС близько 150 мільярдів кубометрів газу, а 2023 року ця цифра знизилась майже до 40 мільярдів, у 2024 до 10 мільярдів.

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Постачання російського газу до ЄС

Бусра Зейнеп Оздемір підкреслила, що постачання російського газу до Європейського Союзу дуже зменшилась за останні роки. Однак у європейців досі виникає проблема із заміщенням.

Це величезні об'єми, немає інших альтернативних джерел, які можуть надати таку кількість газу до Європи,

– сказала вона.

Дослідниця з енергетики в аналітичному центрі SETA навела приклад, що Азербайджан постачає свій газ до Європейського Союзу через Туреччину. Мовиться про понад 10 мільярдів кубометрів.

Важливо! У лютому 2025 року ціни на природний газ у Європі впали на 13%, показавши найбільше річне зниження, тоді як обсяги торгів досягли рекордного рівня. Трейдери уважно стежать за можливими змінами в енергетичній політиці США та не виключають повернення російського газу на ринок. Попри здешевлення, експерти застерігають, що ціни можуть знову зрости через ризики нестачі запасів або затримки постачань зрідженого газу.

Турецький газопровід планують модернізувати, щоб він міг транспортувати до 30 мільярдів кубометрів, однак це може зайняти 10 – 15 років.

Ще можливими постачальниками є Єгипет, Алжир та Ізраїль. Ізраїльська влада використовує інфраструктуру Єгипту для експорту свого газу до Європи, але мовиться про невеликі обсяги. Жоден постачальник не може замінити ту кількість, яку Росія постачає Європейського Союзу,

– зауважила Бусра Зейнеп Оздемір.

Також можна говорити про Катар, США та Австралію, адже ці країни є одними з найбільших експортерів зрідженого природного газу у світі.

Однак Європа вже імпортує газ зі Сполучених Штатів Америки. Обсяги постачання збільшились до 55 – 60 мільярдів кубометрів. Цього також недостатньо, щоб замінити частку Росії.