Залежність ЄС від енергоресурсів Кремля – це фінансування війни в Україні, – Мецола
Джерело:Інтерфакс-Україна
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило очі європейським політикам. На думку президентки Європарламенту Роберти Мецоли, ЄС має пощбутись залежності від російських енергоресурсів.
З початку російського вторгнення ЄС заплатив Росії за енергоресурси 35 мільярдів євро. При цьому Україні надали озброєння всього лише на 1 мільярд.
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Ми опосередковано фінансуємо війну, – Мецола
Це те, де ми прямо чи опосередковано фінансуємо цю війну,
– зазначила Мецола.
Деякі країни уже зважились на відмову від російських енергоресурсів. Мецола зауважила: попри те, що є країни, які 100% залежать від Росії енергетично, слід все одно не зупинятись.
Президентка Європарламенту наголосила, що Брюссель продовжить підтримувати Україну, зокрема допомагати з грошима та зброєю.
ЗМІ пишуть, що ембарго на російське вугілля буде лише в серпні
Тим часом ЗМІ пишуть, що ЄС може ввести ембарго на російське вугілля аж у середині серпня. Мовляв, саме тоді воно набуде чинності. Кажуть, що на цьому наполягала Німеччина – основний імпортер російського вугілля в ЄС.
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