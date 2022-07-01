"Символ того, щоб жодних пауз не було": у Верховній Раді встановили прапор ЄС

У Верховній Раді України в п'ятницю, 1 липня, встановили прапор Європейського Союзу. Це відбулося за присутності президента Володимира Зеленського та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка була присутня в онлайн форматі.

У Раді виступив Зеленський

Президент Зеленський під час виступу заявив, що поява прапору Європейського Союзу в Раді має бути не просто красивим жестом, а "символом нашого завдання", повідомляє 24 канал.

До речі Керівники САП і НАБУ мають бути призначені у найкоротші терміни, – фон дер Ляєн у Раді

Глава держави наголосив, що усі гілки влади мають працювати над тим, щоб не було жодних пауз на шляху України до членства в ЄС.

Сьогодні у цьому залі з'явиться прапор ЄС. І це має бути не просто красивий жест, не просто символ. Це має бути символом нашого завдання. Завдання усіх нас, усіх гілок влади. Щоб жодних пауз у нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України. І щоб це були такі рішення, позитив від яких буде відчувати українське суспільство,

– сказав Зеленський у Раді.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що мета України – це членство в ЄС. За його словами, в Україні розуміють, що статус кандидата в ЄС не означає членство.

"Попереду у нас непростий шлях, але ми впевнені – Україна гідно його здолає", – сказав Стефанчук і додав, що українці захищають всю Європу та демократичні цінності.

Голова Верховної Ради заявив, що в українського парламенту була мрія, щоб ще у IX скликанні Україна отримала статус кандидата в ЄС і в залі Ради з'явився прапор Євросоюзу. Стефанчук попросив почесну варту Національної гвардії України внести та встановити прапор ЄС.

Після цього прапор ЄС під оплески нардепів встановили у залі українського парламенту.

У залі Ради з'явився прапор Євросоюзу – відео

У Раді підписали заяву про єдність всіх гілок влади

Президент Зеленський, голова Ради Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль у стінах парламенту підписали спільну заяву, яка є свідченням єдності всіх гілок влади на шляху України до ЄС.



У Раді підписали заяву про єдність всіх гілок влади / Фото із соцмереж Шмигаля



Голова Ради, президент і прем'єр підписали заяву про єдність всіх гілок влади / Фото із соцмереж Шмигаля

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