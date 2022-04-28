Залишається у строю: попри всі обстріли лікарня Сєвєродонецька працює

Окупанти продовжують гатити по Луганській області. Вчора, 27 квітня, вони обстріляли міську лікарню в Сєвєродонецьку – одного з двох функціонуючих закладів Луганщини. На щастя, медустанова продовжує свою роботу, попри істотне руйнування будівлі та відділень.

Таку інформацію розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у прямому ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Зазначається, що в Луганській області залишилися усього дві лікарні, де надається допомога постраждалому населенню, – в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

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За попередніми даними, руйнувань різного значення зазнали три поверхи лікарні. На одному з них сталося пряме влучання снаряду в палату. Внаслідок чого загинула жінка, яку було госпіталізовано на минулому тижні з осколковими пораненням ніг. Зокрема, на території медичної установи ворог пошкодив котельню та складські приміщення. Після обстрілів в лікарні зникли світло і вода.

Не дивлячись на вчорашній обстріл, Сєвєроденецька лікарня все одно залишається в строю. Вона працює, надає медичну допомогу. Ми постійно спілкуємось з головним лікарем. Всім чим потрібно ми забезпечуємо: ліки, машини швидкої допомоги та інші речі,

– зазначив Сергій Гайдай.

Що відомо про обстріл лікарні в Сєвєродонецьку:

27 квітня близько 11:00 росіяни обстріляли Сєвєродонецьку міську лікарню, що на Луганщині.

Внаслідок обстрілу в лікарні загинула одна жінка, а двоє медпрацівників зазнали поранення.

Лікарня продовжує працювати, в ній залишається близько 50 пацієнтів, більшість з яких – із захворюваннями органів тіла.

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