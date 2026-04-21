"Залишили хлопчика сидіти": Клименко розкрив деталі про поліцейських, які втекли з місця теракту

Патрульні, які першими прибули на виклик під час нещодавнього теракту в Голосіївському районі міста Києва, не надали необхідної допомоги та залишили пораненого хлопчика на місці.

Дитину врятували інші правоохоронці, які прибули на виклик. Таку інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Що відомо про поліцейських, які втекли?

Ігор Клименко повідомив представникам ЗМІ, що з місця теракту втекли 44-річна жінка та 27-річний чоловік. Співробітниця була серед перших наборів до патрульної поліції у 2015 році та працювала у штабі Департаменту.

Водночас її 27-річний напарник прийшов на службу на початку 2024 року, раніше він навчався в Академії патрульної поліції. Але, за словами українського міністра, багаторічний досвід не є виправданням втечі з місця.

Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою,

– визнав він.

Він наголосив, що стрільця потрібно було зупиняти всіма можливими способами, зокрема шляхом негайної ліквідації. Водночас міністр зазначив, що вже за кілька хвилин прибули інші екіпажі, які врятували дитину.

"За лічені хвилини прибули інші екіпажі, зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно. Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях", – сказав Ігор Клименко.

За його словами, переговори зі стрільцем тривали орієнтовно 40 хвилин, нападник перебував в неадекватному стані та ходив по магазину. Водночас чоловік нікому вже не погрожував та просто мовчки стріляв.

Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість,

– наголосив міністр.

До речі. Поліцейським, які втекли з місця теракту, вже повідомили про підозру у службовій недбалості за те, що вони залишили поранених під час теракту 18 квітня. Наразі триває досудове розслідування.

