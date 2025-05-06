"Залишилося 3 кілометри до кордону": у ЗСУ розповіли, що коїться на Новопавлівському напрямку
Останнім часом повідомляється про ускладнення ситуації на Новопавлівському напрямку. Там росіяни поставили собі за мету дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області.
Хочуть зробити вони це до 9 травня. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів Суспільному, чи дійсно ворог може дійти до Дніпропетровщини, передає 24 Канал.
Дивіться також Найгарячіші точки на фронті в Україні – де вони: карта боїв 6 травня
За словами Трегубова, росіяни таки досягнуть своєї мети, але точно не до 9 травня.
Водночас він зауважив, що це не матиме для них користі, а також додав, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться.
Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору воно не має якогось виправдання, а з політичної – просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону – ну, ви великі молодці. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися,
– сказав він.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу також підтвердив, що впродовж останніх кількох днів росіяни активізувалися і штурмують Новопавлівський напрямок.
Вони намагаються прорватися в напрямку Новополя, Вільного поля, Зеленого поля.
"За день ворог проводив від 25 (бували дні, що й по пів сотні) штурмових дій, масово застосовуючи мотоцикли. Так, за одну добу ми кілька днів тому знищили більше пів сотні мотоциклів", – розповів Волошин.
Водночас він спростував інформацію про просування ворога у напрямку адміністративного кордону Дніпропетровщини. Оборонна операція триває.
Сили оборони України діють, вони тримають маневрену оборону. Тобто не позиційну, ми не встали стіною на одній точці, ми ворога затягуємо у "вогневі мішки" і знищуємо. Як підсумок, це великі втрати, які несе противник на цьому напрямку,
– заявив Волошин.