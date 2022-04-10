Залишилося двоє дітей: у Харкові загинув викладач місцевого університету – деталі та фото

10 квітня 2022 , 22:29
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Джерело:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

У Харкові під час обстрілів загинув викладач Харківського національного університету імені Каразіна.

Йдеться про викладача цього університету Олександра Корсуна. Він трагічно загинув 7 квітня 2022 року. 

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У Харкові загинув викладач місцевого університету

Корсун обіймав посаду старшого викладача кафедри неорганічної хімії хімічного факультету. Чоловік був одружений та виховував двох неповнолітніх дітей.

У Харкові загинув викладач університету / Фото фейсбук Харківського національного університету імені Каразіна

Світла пам`ять та глибокі співчуття близьким та друзям Олександра! Не забудемо!,
– йдеться у дописі університету.

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Автор: Віта Свірневська