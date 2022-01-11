Залишився маленький син: запорізький поліцейський загинув в ДТП разом з дружиною

Обоє загинули. Мовиться про 36-річного Івана Єлісеєва та його 31-річну дружину. У них залишився 7-річний син.

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Місцеве видання "Актуально" пише, що ДТП сталась на центральному проспекті Богдана Хмельницького. За попередньою інформацією, легковик на високій швидкості влетів у дерево в районі зупинки "Чорний гастроном".

Машину фактично розірвало навпіл.

Іван Єлісеєв мав вищу освіту, працював в органах МВС з 2005 року, а в поліції – з листопада 2015. З січня 2021 року обіймав посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського районного управління.

Колеги правоохоронця наголошують, що той гідно виконував свої обов’язки і не мав дисциплінарних стягнень.



Іван Єлісєєв / Фото Нацполіції

Загибель поліцейського на Житомирщині

У Житомирській області 10 січня поліцейський Євген Андрійковець загинув під час полювання. На нього накинувся дикий кабан. Врятувати чоловіка не вдалося, оскільки той зазнав серйозного поранення – розрив артерії.

Правоохоронцю було тільки 32 роки.