Залишився син та батьки: відоме ім'я другого загиблого військового на Донбасі

На Донбасі 19 лютого загинули двоє українських військових. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки.

Кононенко був родом з Тульчина. Ім'я загиблого оприлюднив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Що відомо про Дениса Кононенка

Військовий був водієм мотопіхотної роти. Зазнав поранення о 12:40 під час мінометного обстрілу бойовиків. Врятувати його вже не змогли.

"Похоронку" отримали батьки захисника. Також у нього залишився син.

Інший загиблий

Крім Кононенка, окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського. В чоловіка теж залишились діти: троє доньок, найменшій з яких всього рік.

На Донбасі – серйозне загострення

Протягом останніх кількох діб російські найманці вдавались до нечуваних порушень на передовій.

Лише 17 лютого бойовики відкривали вогонь 60 разів, а 18 лютого – 66, від початку доби 19 лютого вже зафіксували 101 порушення. Окупанти постійно використовують заборонену "Мінськом" зброю.

Ба більше, на окупованих територіях поширюють фейки, мовляв, Україна планує наступ. Через це людей вивозять до Росії. Щоправда, українська влада констатує: Київ жодного наступу не планує, натомість бойовики здійснюють провокації та можуть готувати теракти.

Важливо – Ще є час вгамувати Москву: ніхто не хоче гатити зі зброї, Зради і перемоги:

Текст поста Сергія Борзова:

Загинув вінничанин…

Сьогодні під час обстрілів у зоні проведення Операції Об’єднаних сил втрата - медики не змогли врятувати солдата Дениса Кононенка…

О 12.40 під час мінометного обстрілу поранення отримав водій мотопіхотної роти…Поранення виявились несумісні із життям…

Денису було лише 34… У Тульчині "похоронку" отримали батьки військовослужбовця… У нього залишився син…

Співчуття рідним та близьким захисника України.