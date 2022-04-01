Залишився терор, залякування й руйнування, – Піонтковський про тактику Росії

Росія продовжує цинічну війну в Україні, хоч і має значні поразки. Насправді у країни-агресорки залишається лише терор.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Андрій Піонтковський – російський публіцист, який зараз проживає у США. За його словами, також у Кремлі використовують залякування й руйнування.

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Піонтковський: Іншої тактики в них немає

Піонтковський зауважив, що нова тактика Кремля вже проявилась. Мовляв, російська армія воювати не може, а отже, зробили певний перехід.

Росіяни війну називають так званою "спеціальною воєнною операцією", а зараз же переходять до "спеціальної терористичної операції", припустив він.

У них залишився тільки терор, масовані бомбардування міст і залякування,

– наголосив публіцист із Росії.

Він також додав, що окупанти мають на меті зруйнувати інфраструктуру, економіку України й морально залякувати населення, щоб штовхати людей до міграції, а потім очікувати, що вони кінець кінцем попросять владу України капітулювати.

"Такий у них розрахунок. Іншої тактики в них немає. Мені здається, що можливо тільки 2 сценарії. Ці 2 позиції", – пояснив Піонтковський.

Піонтковський розповів про наявну тактику Росії: дивіться відео