Залишки російських фашистів на Харківському напрямку: ЗСУ показали знищену техніку ворога

20 березня 2022 , 11:36
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Джерело:

Гентштаб ЗСУ

На Харківщині ЗСУ вдалося піти у контратаку. Наші герої активно знищують ворожу техніку та особовий склад.

Українським героям вдається відганяти ворога від великих українських міст. ЗСУ демонструють неймовірну майстерність та відвагу, а ворог зазнає багато поразок.

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Харківський напрямок

У Генштабі ЗСУ показали "залишки російських фашистів на Харківському напрямку". Бронетехніка ворога знищена або виведена з ладу.

Особовий склад окупантів теж розбитий.

Залишки окупантів: відео

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська