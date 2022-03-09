Залишки збитого винищувача окупантів під Києвом
9 березня 2022 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Докази злочинів РФ"
Російська армія зазнає величезних втрат у підлій війні проти України. Станом на ранок 9 березня ворог вже втратив 49 літак та ще 81 гелікоптер.
Пілот катапультувався, але не вижив
Україна збиває російську авіацію завдяки ППО та вправній роботі пілотів у повітряних боях. Від ворожої авіації залишається тільки брухт.
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Саме металолом залишився від ворожого Су-27, який був збитий під Києвом. Пілот катапультувався, але не вижив.
Брухт від ворожого Су-27 / Фото з телеграму "Докази злочинів РФ"
Брухт від ворожого Су-27 / Фото з телеграму "Докази злочинів РФ"
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