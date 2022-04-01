Заліз у російську БМД, а там – цигарки, текіла і сир, – військовий про мародерство окупантів

Росіяни кинули свою БМД після того, як їх розбили ЗСУ. Наші захисники залізли всередину, а там – вкрадені цигарки та алкоголь в мішках.

Про це розповів Євген Межевікін, колишній командир танкового батальйону 93 бригади Холодний Яр.

До речі Український десантник самотужки зупинив ворожу колону та взяв у полон російського офіцера

Вкрадене майно ховали в БМД

Так, противник залишив позиції та кинув четверту БМД зі спареною пушкою. Всередині електроніка. Все на кнопочках. Межевекін вирішив її завести, тож заскочили всередину.

Машина сучасна, класна, але забита барахлом. Мішки. А в мішках те, що вони намародерили. Цигарки - лише "Мальборо" та "Лакі страйк". Алкоголь: віскі, текіла,

– пригадав військовий.

Він розсміявся, коли побачив, що біля механіка-водія лежить круг сиру, а ще набори ключів, срібло, телефони місцевих, які позабирали.

Важливо – Окупанти зізнались у зґвалтуваннях та поїданні собак: