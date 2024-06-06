У залізничній аварії в Чехії загинули дві українки, – МЗС
Джерело:МЗС
Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія внаслідок зіткнення потягів. Уранці 6 червня стало відомо, що в ній загинули дві українки.
Відомо, що серед вагонів пасажирського потягу були причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовувалися в середині складу. Рятувальна операція була завершена.
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Що відомо про наслідки аварії
Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія за участі пасажирського потягу "Прага – Кошице" чеської компанії RegioJet та вантажного потягу.
Серед вагонів пасажирського потягу були причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовувалися в середині складу.
В МЗС розповіли, що на місці інциденту оперативно створено координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальна операція була завершена.
За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове,
– мовиться в повідомлені МЗС.
Відомо, що консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та постійно контактує з рятувальниками та правоохоронцями. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.
Зіткнення поїздів у Чехії: коротко
- Близько 23:30 біля нової станції Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського поїзда RegioJet 1021, що прямував до Чопа в Україну, з вантажним потягом ČD Cargo.
- За інформацією чеських ЗМІ, перший поїзд був повністю зруйнований. У момент аварії в пасажирському поїзді знаходилось близько 200 осіб.
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала відреагував на інцидент, назвавши зіткнення поїздів великим нещастям. Він висловив щирі співчуття всім постраждалим.