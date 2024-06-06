У залізничній аварії в Чехії загинули дві українки, – МЗС

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія внаслідок зіткнення потягів. Уранці 6 червня стало відомо, що в ній загинули дві українки.

Відомо, що серед вагонів пасажирського потягу були причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовувалися в середині складу. Рятувальна операція була завершена.

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Що відомо про наслідки аварії

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія за участі пасажирського потягу "Прага – Кошице" чеської компанії RegioJet та вантажного потягу.

Серед вагонів пасажирського потягу були причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовувалися в середині складу.

В МЗС розповіли, що на місці інциденту оперативно створено координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальна операція була завершена.

За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове,

– мовиться в повідомлені МЗС.

Відомо, що консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та постійно контактує з рятувальниками та правоохоронцями. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

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